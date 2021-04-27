РИАМО - 27 апр. В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 5 мая запланирован специальный урок в честь 800-летия великого полководца Александра Невского и 130-летия композитора Сергея Прокофьева, в творчестве которого присутствует образ великого князя. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

На уроке «Образ Александра Невского в искусстве. Кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» школьников познакомят с образом полководца и защитника православия в произведениях изобразительного, прикладного искусства и музыки.

В течение всего года в музеях запланирована серия мероприятий, посвященных государственной деятельности Александра Невского. Например, в музее-заповеднике также запланированы программы «Полководцы и сражения», «Экспонат крупным планом» и множество других.

В 2021 году в России отмечают 800-летие Александра Невского. Он не проиграл ни одной битвы, успешно занимался дипломатией и защищал православие. Невский причислен Русской Православной церковью к лику святых. 12 сентября его мощи торжественно привезут из Владимира в Санкт-Петербург.