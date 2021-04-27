РИАМО - 27 апр. В Москве перекрыли проезд по улицам Тверской, Моховой и Охотный ряд из-за тренировки с механиками-водителями военной техники ко Дню Победы, передает корреспондент РИАМО.

Кроме того, в настоящее время выход из торгового центра «Охотный ряд» перекрыт, людям рекомендуют сразу пройти в метро, либо дойти до станции «Библиотека имени Ленина». При этом многие жители столицы собрались, чтобы посмотреть на военную технику.

Движение техники ограничили с 21:00 вторника и до окончания мероприятия движение транспорта по центральным улицам.

Ранее столичных водителей попросили быть внимательными, выбирать альтернативные маршруты движения при планировании поездок, а еще выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания дорожно-патрульной службы.

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