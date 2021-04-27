РИАМО - 27 апр. Аппарат Антитеррористической комиссии Московской области разработал образец стенда, который должен быть размещен в помещениях, где могут собираться более 200 человек, сообщает пресс-служба областного Главного управления региональной безопасности.

Такие стенды или табло, помимо схемы эвакуации из здания, должны содержать телефоны руководства объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

В комиссии подчеркнули, что информацию об антитеррористической безопасности рекомендуется размещать на одном стенде, а не на нескольких, что часто встречается в подмосковных муниципалитетах. Это позволит бдительным гражданам быстрее сообщить о подозрительных предметах, а также сберечь время на спасение при чрезвычайной ситуации.