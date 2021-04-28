РИАМО - 28 апр. Для борьбы с лесными и природными пожарами в Москве создали специальную группировку пожарных численностью 30 тыс. человек, которые будут заниматься данным профилем, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Создана общая группировка сил и средств численностью более 30 тыс. человек и свыше 4,5 тыс. единиц техники», - сказал Петр Бирюков.

По его словам, в первую очередь это касается территории новой Москвы. В ближайшее время спасатели приступят к мониторингу с вертолетов Московского авиационного центра. Такая мера позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно их потушить.

Во всех округах Москвы подготовлены сводные отряды поливомоечной техники. В ТиНАО проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, а также опашка 1,5 тыс. км вдоль населенных пунктов.

Пожарные обследовали места для забора воды авиацией, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, а также оборудовали подъезды к водоемам, пирсы и посадочные площадки.

Особое внимание уделяется профилактической работе с населением перед предстоящими праздниками. Ведь, чаще всего, причиной природных пожаров становится неосторожное обращение человека с огнем. В лесах и лесопарках установлены информационные щиты, шлагбаумы и препятствия для въезда, ведется патрулирование особо охраняемых территорий.

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