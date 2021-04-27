РИАМО - 27 апр. Специалисты начали разрабатывать проект ремонта памятника советскому и российскому музыканту и композитору Мстиславу Ростроповичу, расположенного на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков в центре столицы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

«Сейчас специалисты изучают и описывают особенности и состояние монумента. Эти данные лягут в основу документации. Во время ремонта мастера обновят поверхности памятника и устранят загрязнения», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Ремонт проведут в 2022-2023 годах. Памятник представляет из себя бронзовую скульптуру музыканта, играющего на виолончели и стоит на постаменте из бронзы и гранита.

После согласования проекта с Мосгорнаследием, можно будет приступать к самому ремонту.