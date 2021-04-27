РИАМО - 27 апр. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 мая в 15 храмов Москвы доставят Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сообщается на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Ориентировочно после 20:30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. Для этого нужно принести собственную лампаду и соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.

«Мы рассчитываем, что в этом году верующие в России смогут получить частичку Благодатного огня в преддверии светлого праздника Пасхи. Мы сделаем все зависящее от Фонда Андрея Первозванного, чтобы доставить Благодатный огонь в нашу страну своевременно и выполнить нашу миссию», - сказал председатель попечительского совета Фонда Владимир Якунин.

Массовую встречу Благодатного огня в аэропорту Внуково в этом году отменили по рекомендациям Роспотребнадзора.