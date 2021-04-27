РИАМО - 27 апр. Подмосковный перевозчик «Мострансавто» проводит акцию в преддверии Пасхи, 12 тыс. термонаклеек для украшения праздничных яиц будут дарить пассажирам в некоторых автобусах компании, а также на автовокзалах и автостанциях предприятия 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АО «Мострансавто».

«В этом году Пасха приходится на 2 мая. Подготовка к этому празднику во многих семьях – важная традиция, а пасхальные яйца – один из символов праздника, их принято дарить, например, при походе в гости в этот день. В каждый подарочный набор, которые получат наши пассажиры, входит семь термонаклеек. Они пригодятся при подготовке пасхальной корзины своими руками», – говорится в сообщении.

Компания традиционно поздравляет пассажиров с различными праздниками. Например, на 8 Марта женщинам дарили цветы, а на Масленицу угощали всех блинами и чаем.

Жителям Подмосковья напомнили, что проезд в общественном транспорте до сих пор разрешен только в маске.