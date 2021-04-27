РИАМО - 27 апр. В рамках национального проекта «Чистая страна» по графику продолжается рекультивация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов в Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Речь идет о «Царево» (Пушкинский городской округ), «Слизнево» и «Каурцево» (Наро-Фоминский округ), «Вальцово» (Ступино), «Парфеново» (Сергиево-Посадский округ), «Съяново» (Серпухов) и «Часцы» (Одинцовский округ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям во вторник подчеркнул, что ликвидация накопленного вреда находится в приоритете правительства, а на рекультивацию выделяют финансирование в приоритете.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин сообщил, что «Царево» готово на 79%, «Слизнево» - на 75%, а «Вальцово» - на 69%. Работы на них должны завершить уже в 2021 году. Остальные четыре полигона рекультивируют в 2022 году.

На полигоне «Царево» почти на 50% готова система дегазации, на 99% готова армогрунтовая стена. Уже установлены резервуары сбора фильтрата и готовы очистные сооружения. Установка защитного экрана закончена на 51%.

На полигоне «Слизнево» работы по монтажу защитного экрана выполнены более чем на 41%, также завершены работы по установке армогрунтовой стены. Скоро рабочие должны приступить к монтажу систем дегазации и сбора фильтрата.

На полигоне «Вальцово» работы по монтажу защитного экрана завершены на 75%. Система сбора фильтрата готова более чем на 50%. Устройство подпорных стен и нижнего защитного экрана полигона полностью закончено.

Ход рекультивации находится на контроле и министерства экологии и природопользования Московской области.

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