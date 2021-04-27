РИАМО - 27 апр. Совет депутатов Можайского городского округа единогласно утвердил кандидатуру Дениса Мордвинцева на должность главы муниципалитета, сообщается в Instagram-аккаунте Главного управления территориальной политики Московской области.

Денис Мордвинцев родился в Москве. С 2002 по 2017 годы работал в областных спортивных учреждениях. С 2017 года занимал руководящие должности в органах местного самоуправления Московской области.

В марте 2021 года Мордвинцев был назначен временно исполняющим полномочия главы Можайского округа.

Ранее пост главы Можайского городского округа занимал Дмитрий Абаренов.