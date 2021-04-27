РИАМО - 27 апр. В подмосковном Серпухове задержали 19-летнего жителя Костромской области с мефедроном общей массой почти 1 кг, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Вблизи деревни Шатово сотрудники ГИБДД заметили молодого человека, идущего по проезжей части. Во время проверки документов он попытался скрыться, но был задержан.

У молодого человека обнаружили два свертка с метилэфедроном массой более 990 граммов. Злоумышленник приобрел наркотики для последующего распространения через тайники-закладки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На время следствия он будет содержаться под стражей.