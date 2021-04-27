РИАМО - 27 апр. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная действительно была госпитализирована в столичную больницу, однако сейчас с актрисой все в порядке, сообщает РИА Новости.

По информации некоторых СМИ, артистка попала в неврологическое отделение после травмы головы. Согласно разным источникам, медики ставили актрисе диагноз «инсульт» или только подозревали его.

«Была (госпитализация - ред.)... Она сегодня выписывается уже домой», — сказал сын артистки Алексей Ивашов.

По его словам, сейчас со Светличной все в порядке.

Светлана Светличная известна по ролям в теледраме «Семнадцать мгновений весны» и комедии «Бриллиантовая рука».