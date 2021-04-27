РИАМО - 27 апр. Московская областная дума выйдет с инициативой о продлении действия нулевой ставки по налогу для производителей сельскохозяйственной продукции, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Отдельно глава Подмосковья остановился на вопросах сельского хозяйства.

«Губернатор заявил о развитии 10 отдаленных территорий, прежде всего, где процветает сельское хозяйство. Он обозначил приоритетные направления, которые потребуют значительного укрепления и развития экономики Подмосковья – это, в том числе, и поддержка сельхозпроизводителей», - сказал Ефимов.

Он отметил, что в Московской области до конца года действует нулевая ставка для всех категорий налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога по видам деятельности, относящимся или приравненным к сельхозпроизводству.

«Продление этих так называемых налоговых каникул будет хорошим стимулом для отрасли. С соответствующей законодательной инициативой Мособлдума выйдет уже в ближайшее время», - подчеркнул Ефимов.

По словам депутата, снижение налоговой нагрузки сделает отрасль сельского хозяйства более привлекательной для инвесторов. Как следствие, число таких предприятий вырастет, а жители региона получат новые рабочие места.

В ходе обращения Воробьев также предложил поддержать инвесторов в области сельского хозяйства, которые создают профильные рабочие места.

«Это будет отличным стимулом для отрасли. Инвестиции в сельское хозяйство – это сложный и долгий процесс, поскольку окупаемость, как правило, составляет несколько лет. И поддержка инвесторов крайне необходима, поскольку сельское хозяйство, его развитие - залог продовольственной безопасности нашей страны», – прокомментировал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Игорь Исаев.