РИАМО - 27 апр. Увеличение эффективности сельского хозяйства повысит конкурентоспособность подмосковной продукции на отечественном и иностранных рынках сбыта, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям региона. Отдельно глава Подмосковья остановился на достижениях в сфере сельского хозяйства.

«За этими результатами стоит труд тысяч аграриев и выстроенные в нашем регионе алгоритмы эффективной мотивации сельскохозяйственных производителей. Приоритет сегодня – постоянно повышать удельную отдачу продукции с одного гектара работающих угодий, внедряя новейшие технологии, оборудование, используя современные селекционные разработки», - сказал Керселян.

Он пояснил, что эффективность производства напрямую влияет на конкурентоспособность производимой продукции и на отечественном, и на иностранных рынках, которые Подмосковью предстоит осваивать.

В ходе обращения Воробьев подчеркнул, что вовлечение земли в сельхозоборот делает отрасль мощной точкой роста региона. Также Подмосковье достигло больших успехов в производстве продовольственных товаров. На сегодняшний день Московская область лидирует в стране по производству сыра, овощей и хлебобулочной продукции.