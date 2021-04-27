РИАМО - 27 апр. Увеличение эффективности сельского хозяйства повысит конкурентоспособность подмосковной продукции на отечественном и иностранных рынках сбыта, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям региона. Отдельно глава Подмосковья остановился на достижениях в сфере сельского хозяйства.
Он пояснил, что эффективность производства напрямую влияет на конкурентоспособность производимой продукции и на отечественном, и на иностранных рынках, которые Подмосковью предстоит осваивать.
В ходе обращения Воробьев подчеркнул, что вовлечение земли в сельхозоборот делает отрасль мощной точкой роста региона. Также Подмосковье достигло больших успехов в производстве продовольственных товаров. На сегодняшний день Московская область лидирует в стране по производству сыра, овощей и хлебобулочной продукции.
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