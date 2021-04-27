РИАМО - 27 апр. Водоемы, которые войдут в программу расчистки 100 прудов и озер, выберут на основе обращений жителей и администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям рассказал, что в регионе запускают программу по очистке 100 прудов и озер.
Он добавил, что разработка программы по очистке водоемов базируется на пожеланиях жителей. Объекты для включения в программу выбирают на основе обращений граждан и администраций муниципалитетов. Сначала соберут заявки от округов на расчистку. После этого с участием специалистов Московско-Окского бассейнового водного управления, Минэкологии региона и администраций муниципалитетов будет организовано натурное обследование водоемов и голосование жителей.
После этого по итогам голосования жителей выберут объекты для расчистки. Водоемы внесут в госпрограмму, решат вопросы с финансированием и начнут работы.
В конце прошлого года на портале «Добродел» провели голосование по расчистке прудов. В опросе приняли участие свыше 10 тыс. жителей
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