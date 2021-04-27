РИАМО - 27 апр. Водоемы, которые войдут в программу расчистки 100 прудов и озер, выберут на основе обращений жителей и администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям рассказал, что в регионе запускают программу по очистке 100 прудов и озер.

«В последние пять лет работа идет нарастающими темпами. За этот период мы расчистили 10 участков рек общей протяженностью 53 километра. Сегодня уже идут работы первого этапа расчистки участка Клязьмы от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью, этот этап предусматривает расчистку до Королева. Приступили к расчистке Малаховского озера в Люберцах», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что разработка программы по очистке водоемов базируется на пожеланиях жителей. Объекты для включения в программу выбирают на основе обращений граждан и администраций муниципалитетов. Сначала соберут заявки от округов на расчистку. После этого с участием специалистов Московско-Окского бассейнового водного управления, Минэкологии региона и администраций муниципалитетов будет организовано натурное обследование водоемов и голосование жителей.

После этого по итогам голосования жителей выберут объекты для расчистки. Водоемы внесут в госпрограмму, решат вопросы с финансированием и начнут работы.

В конце прошлого года на портале «Добродел» провели голосование по расчистке прудов. В опросе приняли участие свыше 10 тыс. жителей