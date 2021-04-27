РИАМО - 27 апр. Московское областное УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Рекламное агентство «Бест Групп», компания уклонилась от заключения контракта на капитальный ремонт школы в Коломне, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Администрация Серпухова представила в УФАС России по Подмосковью сведения в отношении компании. Так, администрация направила в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок. ООО «Рекламное агентство «Бест Групп» вовремя не представило обратно подписанный проект контракта. Администрации поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта на проведение капитального ремонта здания школы №24 на улице Ленина, д. 1б, в Коломне.

Компания не предоставила доказательства наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Сведения в отношении ООО «Рекламное агентство «Бест Групп» включили в реестр недобросовестных поставщиков.