РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. Представители Общественной палаты Балашихи, волонтеры Подмосковья вместе с лидером движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», депутатом Мособлдумы Николаем Черкасовым вручили цветы и подарки коллективу Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи во главе с Маруар Мукановой в преддверии профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие состоялось в конференц-зале в здании поста Балашихинской подстанции, расположенного в микрорайоне Авиаторов. День работника скорой медицинской помощи отмечают 28 апреля. Праздник стал официальным в 2020 году, когда был подписан соответствующий указ.

«Наши сотрудники скорой помощи всегда вовремя спешат к жителям Балашихи в самую трудную минуту, тем самым спасая и продлевая жизни. Они делают это не на словах, а на деле. В благодарность за их работу, труд, доброту и отзывчивость сегодня мы пришли поздравить их и подарили часы, панно, наклейки на телефон с изображением ангела Федота, который спешит на помощь», – сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что данный дизайн был разработан художником из Петербурга Люсей Чувиляевой.

Николай Черкасов отметил, что уже больше года врачи скорой помощи трудятся на передовой, сражаясь с опасным вирусом. Создание профессионального праздника для них – заслуженная награда за помощь людям.

«С наступлением пандемии мы начали по-особому смотреть на труд врачей, на особенности их профессии. Сегодня совершенно понятно, что без их полной самоотдачи мы не смогли бы одержать победу над коронавирусом. Невозможно преувеличить долю труда, заслуги работников скорой помощи», – подчеркнул Черкасов.

В честь профессионального праздника работникам скорой помощи волонтеры Подмосковья преподнесли цветы, которые медики смогут высадить по желанию на приусадебном участке или на территории подстанции.

Балашихинская подстанция скорой помощи находится в рейтинге самых лучших в Московской области. В сутки на подстанцию поступает порядка 450-520 вызовов, а в период пандемии коронавируса их число возрастало до 700. В 2020 году сотрудники подстанции выполнили порядка 8 тыс. выездов к пациентам с Covid-19.

На время проводимого ремонта Балашихинской подстанции на шоссе Энтузиастов, который завершили 12 апреля текущего года, все сотрудники, включая 20 бригад, располагались в здании поста в микрорайоне Авиаторов. По окончании ремонта здесь осталось 10 бригад.