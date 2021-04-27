РИАМО (МЫТИШИ) - 27 апр. В рамках месячника благоустройства и в преддверии майских праздников сотрудники МБУ «Леспаркхоз» приводят в порядок памятники городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам старшего мастера учреждения Александра Жукова, традиционно каждый год на территории округа проводится мониторинг мемориалов. Проверяется состояние плитки, ограждений.

«В первую очередь работаем с памятниками, которые нуждаются в небольшой реконструкции: по мере необходимости заменяется плитка, окрашиваются ограждения, производится чистка, чтобы мемориалы накануне Дня Победы выглядели достойно», – сказал Жуков.

Уже подготовлены к праздникам памятник Ленину на центральной площади, мемориал Распоповой на бульваре Ветеранов. А 26 апреля привели в порядок памятник воинам, погибшим в локальных войнах. Эта работа на территории округа продолжится.