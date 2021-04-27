РИАМО - 27 апр. В городском округе Шатура нарушили порядок проведения аукциона на поставку детских игровых площадок, жалобу подало ООО «Консул», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Управление рассмотрело жалобу общества. Так, удалось установить, что комиссия по осуществлению закупок администрации округа, МКУ «Шатурский центр торгов» неправомерно признала заявку не соответствующей требованиям аукционной документации.

После того, как доводы сторон были выслушаны, управление пришло к выводу, что действия комиссии по осуществлению закупок были неправомерными.

Выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.