РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» в новой Москве недалеко от Подольска заработала лодочная станция, там стали проводить экскурсионные прогулки на лодках по пруду, сообщается в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

Билеты на экскурсии по акватории пруда можно приобрести в киоске у лодочной станции. Экскурсантам выдают спасательные жилеты и карту маршрута.

Количество человек в лодке не должно быть больше трех. Детям до пяти лет по правилам безопасности находиться в лодке нельзя. Приобрести билеты в кассах музея можно с 10:00 до 20:00, а сам экскурсионный маршрут работает до 21:00.

На лодках по живописному Остафьевскому пруду катались еще во времена Вяземских. Это один из самых живописных видов на главный усадебный дом и другие не менее прекрасные архитектурные достопримечательности.

Большой пруд является важным элементом архитектурно-паркового ансамбля усадьбы, охватывает территорию с восточной и юго-восточной стороны. Образован в середине XVIII века запрудой речки Любучи, имел габариты 94 на 36 саженей. В XIX веке правый берег большого пруда занимали видовые площадки и каменные гроты. В настоящее время площадь пруда составляет 48,3 тыс. кв м.

Проплыв вдоль берегов, гости перенесутся в эпоху дворянских прогулок, увидят с воды горбатый мостик, беседку «Храм Апполона», Ляпуновскую липу, плотину и многое другое, а также живущих здесь уток.