РИАМО - 27 апр. Транспортная система Подмосковья должна быть современной и доступной, ее постоянное совершенствование помогает муниципалитетам развиваться, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Особое внимание глава региона уделил развитию дорожной инфраструктуры.

«Законодательная база, от которой зависит развитие дорожно-транспортной инфраструктуры региона, постоянно совершенствуется. Так, в частности, в прошлом году мы снизили на 50% транспортный налог на автомобили, работающие на газе. До 2024 года отменили транспортный налог на электромобили», - прокомментировал Григорьев.

Он напомнил, что в регионе утвердили единый стиль автобусов и маршруток. Также в Подмосковье введены штрафы за отсутствие информации о возможности безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Член комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев отметил, что озвученные губернатором планы по развитию дорожной инфраструктуры уже в большей степени подкреплены проектными решениями.

«Очень хорошая тема - «долой глупые пробки», которая позволяет оперативно решать вопросы местного значения, что порой важнее для жителей, чем федеральные крупные трассы и развязки. Система позволяет быстро и оперативно разгрузить пробки, которые иногда образуются, например, всего лишь из-за неправильно настроенных светофоров или отсутствия дополнительной полосы для поворота», - сказал Жигарев.

Он добавил, что важным вопросом является размещение тротуаров - теперь этот элемент обустройства заложен в областную программу.

«Теперь их (тротуары - ред.) будут делать в едином стиле и приведут в порядок, расширят, где необходимо. Это действительно важно для наших городов, жители давно об этом говорят», - заключил Жигарев.

За последние восемь лет в Подмосковье построили 158 объектов транспортной инфраструктуры, среди них мост через Волгу в Дубне, обход Сергиева Посада, Репинская развязка в Химках.

В ходе обращения к жителям Воробьев сообщил, что в ближайшее время в регионе реализуют 30 новых дорожных проектов, в том числе проведут реконструкцию Щелковского, Володарского и Каширского шоссе, построят обходы Солнечногорска и Истры. В июле завершится строительство ЦКАД. Также по территории Московской области пройдет новая трасса Москва - Нижний Новгород - Казань.

30 дорожных объектов строят и реконструируют в Подмосковье>>