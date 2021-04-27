РИАМО - 27 апр. На соединительной ветви Курского направления МЖД и МЦК построили три путепровода, под ними в перспективе будет проложена Юго-Восточная хорда, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Транзитные пассажирские поезда начнут курсировать с северо-запада на юг по МЦК через терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный по соединительной ветви с 29 мая.

«Потенциал железнодорожной инфраструктуры кольца, которое имеет связь с радиальными направлениями благодаря более чем двум десяткам соединительных ветвей, позволяет сегодня развивать маршруты пригородно-городского движения на московских диаметрах, перераспределяя транзитные потоки поездов, минуя центр города. Остановку в Москве эти поезда будут делать в Черкизове на МЦК, где возводится первый на кольце вокзальный комплекс Восточный», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Путепроводы были возведены на ж/д ветви Люблино-Сортировочное – Угрешская. Так, два однопутных путепровода располагаются в районе возведения транспортно-пересадочного узла Печатники, еще один построят до конца года. На расстоянии 500 м от них находится еще один – двухпутный. Его протяженность составляет 110 м.

Железнодорожники также реконструируют саму соединительную ветвь длиной 6,9 км, где уже уложена новая рельсошпальная решетка и проведена электрификация линии. Для устройства контактной сети под Волгоградским автомобильным путепроводом провели работы по понижению уровня земляного полотна.

Ранее для запуска транзитного движения поездов дальнего следования по третьему пути МЦК, которые прибывают в Москву с Горьковского и Ленинградского направлений, электрифицировали соединительные линии малого кольца Кусково – Лефортово и Ховрино – Лихоборы.

При помощи этого транзитный поезд «Стриж» №713/714 Санкт-Петербург – Самара курсирует по новому объездному маршруту мимо центра Москвы. В связи с планируемым увеличением объемов движения пассажирских поездов проводятся реорганизация движения поездов в Центральном транспортном узле и строительство дополнительных путей в районе Курского вокзала.

На текущий момент в Печатниках ведется строительство объектов транспортно-пересадочного узла, на новой ж/д станции Печатники уже возвели две береговые платформы с навесом.