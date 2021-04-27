РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Городской округ Люберцы в составе сборной команды Подмосковья на соревнованиях по ушу представили 10 спортсменов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С 23 по 27 апреля в Московском дворце ушу проходят Всероссийские соревнования «Московские звезды ушу - 2021».

«Результаты соревнований превзошли все смелые ожидания. Спортсмены выступили достойно и смогли занять призовые места. Гордимся мы и нашими судьями: в составе судейской бригады принимал участие наш земляк Сергей Дунаев - спортивный судья II категории по ушу. По итогам соревнований Сергей удостоился звания «Лучший судья соревнований». Поздравляю наших спортсменов и их наставников!» - сказал Ружицкий.

По итогам состязаний золотые медали достались Роману Корнееву, Даниилу Халтурину, Ярославу Жевлакову. Серебро - Артему Щупачкину, Матвею Анисимову и Ивану Бянкину. На третью ступеньку пьедестала поднялись Дмитрий Безводнов, Максим Балякин, Мирзобек Мирзоев и Артем Солоненко.

Спортсмены представляют клуб единоборств «Кобра».