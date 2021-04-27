РИАМО - 27 апр. Количество происшествий с детьми на территории Подмосковья в первом квартале текущего года снизилось на 40%, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

За указанный период произошло 115 случаев гибели и травматизма детей, тогда как за аналогичный период 2020 года таких случаев было 183.

«Это результат большой профилактической и информационной работы, которую все структуры проводят вместе с нами по заданию губернатора области Андрея Воробьева», – сказала Мишонова в эфире «Радио 1».

По итогам квартала существенно снизилось число ЧП на воде – до одного (было 8), травматизма детей на пожарах – до 12 (было 20), в результате ДТП – до 90 (было 137), выпадения из окон – до 3 (было 9). В 29 муниципалитетах, включая Коломну, Мытищи, Ленинский округ и пять ЗАТО, не зафиксировано ни одного происшествия с детьми.