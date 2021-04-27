РИАМО - 27 апр. Конфликт 63-летнего бездомного и 16-летнего подростка перерос в поножовщину на станции метро «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«Мужчина в ходе конфликта с подростком причинил ему резаные раны в области шеи и грудной клетки. При этом потерпевший оказал активное сопротивление. Подросток госпитализирован в медучреждение», – сказала Иванова.

Задержан уроженец Вологодской области без определенного места жительства. Ранее мужчина был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.