РИАМО - 27 апр. На столичных дорогах вечером во вторник образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Загружены МКАД, ТТК и Садовое кольцо. Также пробки зафиксированы на Северо-Западной хорде, Проспекте Мира, Нахимовском проспекте, шоссе Энтузиастов.

В центре столицы пробки образовались на Москворецкой, Устьинской, Болотной, Софийской набережных, Большом Каменном мосту, Новом Арбате, Неглинной улице, Тверской улице, Зубовском бульваре.

К 20:00 пробки снизятся 6 баллов. Свободными дороги Москвы станут после 21:00.