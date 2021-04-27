РИАМО - 27 апр. Эскалатор на выход с платформы собираются поставить в южном вестибюле станции МЦК «Кутузовская» к сентябрю 2021 года, сейчас там только лестница и лифт, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На время работ южный вестибюль будет закрыт с 20 мая по сентябрь 2021 года. Для пассажиров останется доступен северный – с эскалатором, лестницей и лифтом.

Южный вестибюль открыли вместе с МЦК в 2016 году. Тогда там не был установлен эскалатор. Потом открыли северный выход.

Ежедневно в будние дни станцией пользуются 33 тыс. человек. Половина из них пользуются именно южным вестибюлем.

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