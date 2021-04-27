РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В подмосковном Подольске ограничений на продажу алкогольных напитков на майские праздники не будет, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

В «РИАМО в Подольске» обратились местные жители и попросили узнать, действительно ли на длинных майских выходных планируют ограничить или запретить продажу алкогольных напитков и ввести дежурство правоохранительных органов, которые наряду с дронами выявляли бы злоупотребивших спиртным и штрафовали их.

В Роспотребнадзоре сообщили, что каких-либо ограничений или полного запрета на продажу алкогольных напитков в майские праздники не будет. Сообщения о запрете в интернете не соответствуют действительности.

В правоохранительных органах также не подтвердили информацию о патрулях с дронами и повышенным вниманием к выпившим алкоголь.