РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. В преддверии Дня пожарной охраны России в Ногинском ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» подвели итоги конкурса общественного признания «Народный пожарный – 2021», одними из его победителей стали 4 сотрудника, находящиеся на службе в ПСЧ №№202, 201, 307 и 337 в Балашихе, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс, организатором которого стала Московская областная общественная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив», проводился в 7-й раз, но с участием Балашихи –впервые. Он стартовал в середине марта и включал в себя два этапа. На первом состоялось общественное голосование, в ходе которого каждый пожарный и спасатель в своем подразделении голосовал за того или иного работника.

«В голосовании также приняли участие и простые жители городских округов Богородский, Балашиха, Лосино-Петровский, Электросталь, то есть там, где располагается пожарное подразделение», – сказал начальник Ногинского теруправления Игорь Томчук.

Он добавил, что жители приходили в часть и выражали свое гражданское признание, отдав свой голос, написав на бюллетене фамилию работника, который, по их мнению, соответствует званию «Народный пожарный». На втором этапе были подведены итоги конкурса.

Одними из победителей стали 4 сотрудника, находящиеся на службе в ПСЧ №№202, 201, 307 и 337, расположенных в Балашихе. Это пожарный ПЧ №337 Александр Ковшов, начальник караула ПЧ №202 Роман Урсов, пожарный ПЧ № 307 Алексей Волков, начальник караула ПСЧ №201 Михаил Ратанов.

Награждение прошло на оперативном совещании, где собрались руководители подразделений и работники, признанные голосованием в качестве победителей. Их также поздравили генеральный директор МООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» Вера Носкова и руководитель конкурса Светлана Белая. Все победители получили дипломы и ценные подарки.

Александра Ковшова за победу в конкурсе наградили во вторник на торжественном мероприятии ко Дню пожарной охраны в Балашихе.

«В пожарной охране я уже 19 лет. Я пожарный в третьем поколении – дед и папа тоже были пожарными. Пошел по их стопам. Мы не считаем количество пожаров и каждый из них – по своему особенный. На моем счету есть спасенные жизни, но это не только моя заслуга, а заслуга всего нашего коллектива», – подчеркнул Ковшов.