РИАМО - 27 апр. Министерство просвещения России рекомендует школам остановить работу и уйти на каникулы в период с 4 по 7 мая между праздниками, сообщает ТАСС.

«Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости», – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он пояснил, что дежурные группы продолжат работать по необходимости для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

Глава Минпросвещения считает, что каникулы никак не скажутся на качестве образовательного процесса, потому что в мае ученики и так занимаются повторением материала.

Президент России Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая нерабочим для большинства работников страны.

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