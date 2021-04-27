РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. Во вторник в городском округе Мытищи состоялось первое заседание молодежного парламента при совете депутатов городского округа нового созыва, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Это уже третий созыв парламента, члены которого смогут реализовывать молодежные проекты и принимать активное участие в социально-экономической и политической жизни Мытищ.

«У наш прошли выборы при большом стечении молодежи. В выборах участие приняли более 2 тыс. человек. Большая конкуренция была. И сегодня 19 человек, которые победили, присутствуют здесь. Мы ждем от них результатов, идей и всего, что позволит нам двигаться вперед», - сказал председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации округа Надежда Дедяева поздравила членов молодежного парламента.

«Я думаю, что ребятам выпала уникальная и ответственная миссия сделать что-то лучшее и интересное в сфере молодежной политики. Я надеюсь, что мы будем часто встречаться, обсуждать различные насущные вопросы, реализовывать и продвигать все наши проекты», - отметила Дедяева.

В рамках мероприятия провели церемонию вручения удостоверений членам молодежного парламента при совете депутатов муниципалитета.