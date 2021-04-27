РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Пропускная способность Октябрьского проспекта в Люберцах после реконструкции увеличится на 35%, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Глава региона затронул много актуальных тем, среди которых: здравоохранение, образование, экология, благоустройство, строительство жилья и дорог.
Он добавил, что Воробьев традиционно уделил пристальное внимание системе ЖКХ, вопросам сбора и вывоза коммунальных отходов, экологии, развитию транспортной инфраструктуры, благоустройству и реновации территорий.
«Глава региона отметил важность реализации масштабного проекта на территории городского округа Люберцы – реконструкции Октябрьского проспекта. В рамках проводимых работ будут построены ливневая канализация, девять подземных пешеходных переходов, расширено дорожное полотно, установлены шумозащитные экраны. В результате пропускная способность проспекта увеличится на 35%. Срок окончания работ – конец 2025 года», – уточнил Ружицкий.
Он отметил, что Воробьев подчеркнул важность командной, эффективной работы.
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