РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Пропускная способность Октябрьского проспекта в Люберцах после реконструкции увеличится на 35%, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Глава региона затронул много актуальных тем, среди которых: здравоохранение, образование, экология, благоустройство, строительство жилья и дорог.

«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил сегодня ключевые задачи и знаковые инициативы. Это, в первую очередь, поддержка бизнеса после пандемии коронавируса, стабильные темпы экономического роста, совершенствование системы образования и здравоохранения, масштабная иммунизация населения, внимательное отношение и забота о здоровье жителей всех возрастов, строительство и ремонт дорог», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что Воробьев традиционно уделил пристальное внимание системе ЖКХ, вопросам сбора и вывоза коммунальных отходов, экологии, развитию транспортной инфраструктуры, благоустройству и реновации территорий.

«Глава региона отметил важность реализации масштабного проекта на территории городского округа Люберцы – реконструкции Октябрьского проспекта. В рамках проводимых работ будут построены ливневая канализация, девять подземных пешеходных переходов, расширено дорожное полотно, установлены шумозащитные экраны. В результате пропускная способность проспекта увеличится на 35%. Срок окончания работ – конец 2025 года», – уточнил Ружицкий.

Он отметил, что Воробьев подчеркнул важность командной, эффективной работы.