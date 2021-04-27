РИАМО - 27 апр. Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году пройдет в подмосковном Серпухове, мероприятие состоится с 30 июля по 1 августа, сообщает ТАСС.

«Новое место проведения фестиваля – это не просто на 50 км ближе к Москве. Наш переезд в подмосковный Серпухов – это, в первую очередь, новые возможности для дальнейшего развития «Нашествия», – отметил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

Он добавил, что «Нашествие» не первый год считается крупнейшим мероприятием в стране. Организаторы поставили себе цель расти не только по числу участников, но и по качеству мероприятий.

В этом году зрителей ждет также театр, кино, историческая реконструкция, детские, игровые и спортивные активности и другие зрелищные мероприятия.

Всероссийский фестиваль музыки под открытым небом «Нашествие» проводится с 1999 года. В 2020 году фестиваль должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области в июле, но был отменен из-за пандемии коронавируса.