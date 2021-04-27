РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. В городском округе Мытищи запустили фонтаны, полюбоваться брызгами воды можно на бульваре Ветеранов, возле театра «ФЭСТ», в парке на площади фонтанов, на Яузе с плавающими фонтанами, сообщается на сайте администрации горокруга.

Старший мастер МБУ «Леспаркхоз» Александр Жуков отметил, что подготовка к запуску заняла несколько месяцев. Где-то была полностью переделана начинка, где-то провели только косметический ремонт. У сухого фонтана в Центральном парке полностью заменили оборудование: двигатели, фонари и другие устройства. Благодаря этому он стал интереснее играть цветами, и освещение стало красочнее.

Фонтан возле памятника воинам, погибшим в локальных войнах, тоже запущен, но пока идет подготовка мемориала к майским праздникам, его временно отключили. У сухого фонтана на улице Летной у «Экобазара» в ходе подготовки к запуску выявили неисправности. В ближайшее время они будут устранены.