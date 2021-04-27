РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Ученица инженерной школы №6 Люберец Полина Работа стала бронзовым призером финальных соревнований в рамках IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills, сообщает пресс-служба администрации округа.

В состязаниях поучаствовали юниоры из шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Новосибирской и Ульяновской областей. Конкурсанты выполняли задания по трем модулям: ремонт изделий из цветных металлов, обслуживание механических компонентов и обслуживание систем Аи РО.

Работа стала бронзовым призером по компетенции «Обслуживание авиационной техники». Наставниками конкурсантки, которые подготовили ее к чемпионату, стали преподаватели-эксперты техникума имени Ю.А. Гагарина Елена Щекочихина и Николай Майстренко.