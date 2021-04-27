Из-за коронавируса майские праздники в этом году стали такими же длинными, как празднование Нового года – президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая, и россияне получили полноценные 10 дней каникул. Одновременно ограничено авиасообщение с самым популярным и до недавних пор самым доступным зарубежным туристическим направлением для россиян – Турцией. Так что май 2021 года можно посвятить исследованию родных просторов. Для тех, кто останется в регионе, РИАМО предлагает список самых лучших локаций для майских шашлыков в Московской области.

БЛИЖАЙШЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Красногорск

группа во «ВКонтакте» «Домики-барбекю в Красногорском парке»

Недалеко от Москвы, в подмосковном Красногорске, можно приготовить самое популярное блюдо мая в уютных деревянных домиках у пруда городского парка. Домики привлекают внимание издалека, отчасти напоминая жилище хоббитов из «Властелина колец». Постройки для шашлыков появились здесь всего несколько лет назад, но уже стали популярным местом для отдыха. Сезон здесь не закрывается – эта локация популярна и зимой, в домиках есть тепловые пушки и освещение.

Собираясь на шашлыки, в домик-барбекю можно ничего не брать с собой: уголь, дрова, жидкость для розжига, посуда – все есть на месте. К шашлыкам можно даже заказать торт. В аренду также предлагают взять шатер или зонт, столы и стулья. Бонус – приятные виды на лес и городской пруд, а также чистый воздух.

Адрес: Красногорск, ул. Школьная, д. 20А

Телефон: 8 (925) 265-25-85

Сколько стоит: домик вместимостью до десяти человек с понедельника по четверг – 600 рублей в час; в выходные с пятницы по воскресенье и праздничные дни – 800 рублей в час. Домик с вместимостью до 15 человек с понедельник по четверг – 800 рублей в час; в выходные с пятницы по воскресенье и праздничные дни – 1 000 рублей в час

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Люберцы

сайт grill-domiki.ru

Похожие сказочные домики-барбекю есть в подмосковных Люберцах в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Домики рассчитаны на разное количество отдыхающих – для небольших групп и для тех, кто решил собраться компанией до 20 человек. В гриль-домике есть мини-кухня, умывальник, мебель, телевизор, караоке, летняя беседка. Посуду, уголь и решетки можно найти прямо на месте. Есть услуги и для тех, кто точно уверен, что после шашлыков будет не совсем дееспособен – помимо аренды можно оплатить уборку домика после отдыха и даже мытье посуды.

Адрес: Люберцы, ул. Митрофанова

Телефон: 8 (967) 013-65-49

Сколько стоит: 1000 рублей в час – домик до 10 человек, 1200 рублей в час – до 15 человек, 1500 рублей в час – до 20 человек; уборка после пикника – 500 рублей, мытье посуды – 200 рублей

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Химки

сайт cafe-grilldom.ru

Парк культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках – это больше 20 гектаров лесного массива в городской среде, где можно отдыхать, гулять, заниматься спортом и, конечно, жарить шашлыки. На территории парка есть зона барбекю с пятью мангалами и место, где можно пожарить шашлыки с удовольствием, – «Грильдом». Это кафе, посвященное блюдам на гриле, на территории которого есть несколько домиков для аренды.

Для тех, кто не хочет много готовить, из кафе можно заказать блюда и напитки к собственным шашлыкам. Также здесь можно купить уже замаринованное мясо для шашлыков. В заведении уверяют, что готовят только из тщательно отобранных фермерских продуктов.

Адрес: город Химки, Ленинский проспект, д. 2Б

Телефон: +7 (985) 465-01-39

Сколько стоит: будний день – 5000 рублей в день (с 11:00 до 21:00), выходные и праздничные дни – 7000 рублей в день. Почасовая оплата от двух часов: в будний день – 1250 рублей, в выходные дни – 1750 рублей

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ДАЛЬНЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Можайск

За майскими закатами и водными развлечениями придется отъехать чуть дальше от Москвы. База отдыха «Ильинский пляж» находится в живописном месте – на участке Можайского водохранилища. Помимо пляжных радостей и спортивных развлечений, гости пляжа могут арендовать беседки для барбекю. Все беседки здесь деревянные, с освещением. Есть домики, которые подойдут очень большим компаниям – до 60 человек, и дома для тех, кто хочет чего-то удивительного – например, экстремальных шашлыков на воде. Мангал входит в стоимость аренды, а дрова и розжиг оплачиваются отдельно. Но вот наблюдать закаты в этом месте – бесценно.

Адрес: Можайский г.о., деревня Блазново, Ильинский пляж

Телефон: +7 (926) 992-13-13

Сколько стоит: от 2 500 рублей за сутки для компании до 10 человек, 10 000 рублей – для компании до 60 человек

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Серпухов

Принарский парк в Серпухове был открыт 7 лет назад на месте пустыря. Теперь это островок природы в городе – 20 гектаров облагороженной территории, где можно заниматься спортом и отдыхать. Гостям парка предлагают большие и просторные беседки с мебелью, электричеством, верандой и большой мангальной зоной. Рядом есть тематическая площадка в стиле древней Руси для детей. Гости парка могут принести с собой продукты и напитки, а все необходимое для пикника можно приобрести на месте.

Адрес: Серпухов, внизу ул. Театральная

Телефон: 8 (915) 055-16-98

Сколько стоит: аренда на целый день в выходные и праздничные дни – 6000 рублей, почасовая аренда – 800 рублей в час. Минимальный срок аренды – пять часов

Знаешь ли ты толк в шашлыке?>>

Шатура

сайт Туристер.ру

Два года назад на берегу озера Святое появилась благоустроенная пикниковая зона в лесу со всем необходимым для «шашлычного» отдыха. Здесь есть беседки, лавочки и большой стол, зона для мангала и для мусора. Эта пикниковая зона появилась в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды». Единственным минусом отдыха здесь станет то, что все необходимое нужно взять с собой, так как аренды нет. Зато пожарить шашлыки на берегу живописного озера можно бесплатно.

Адрес: город Шатура, ул. Святоозерская, лесной массив за зданием НИЦ ТЛ

Сколько стоит: бесплатно