РИАМО - 27 апр. На Пасху - 2 мая - в Московском регионе стихнет ветер, выглянет солнце, температура воздуха повысится до плюс 12... плюс 14 градусов, существенных осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

Последнюю неделю апреля в Москве и Подмосковье погодой управляют циклоны. Атмосферное давление будет пониженным. Погода будет ветреной и сырой.

30 апреля небо закроют плотные облака, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с, прольется сильный дождь. Не исключено, что количество осадков будет рекордным.

1 мая ночью ожидается дождь, днем градусники поднимутся до плюс 10 градусов. Такая погода больше характерна для второй декады апреля.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>