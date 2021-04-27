РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. Житель подмосковного Подольска пожаловался на водителей автобусов, останавливающихся далеко от посадочной площадки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на работу персонала в общественном транспорте. Он отметил, что на маршруте №21 у остановки «Кинотеатр Родина» водители автобуса часто останавливаются далеко от посадочной площадки, что значительно затрудняет посадку и высадку пассажиров, особенно пожилого возраста.

АО «Мострансавто» рассмотрело обращение по вопросу соблюдения правил поведения водительского и кондукторского состава на муниципальном маршруте №21. Указанный маршрут обслуживает МАП №5 города Подольска. По результатам проведенной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились. Ввиду конструктивных особенностей павильона ожидания (крыша павильона расположена параллельно бордюрному камню), подъезд автобуса на расстояние 200-400 м к бордюрному камню затруднен из-за большой вероятности повреждения крыши автобуса.

С водительским составом маршрута №21 был проведен инструктаж о посадке и высадке пассажиров максимально близко к бордюрному камню. Перед жителями извинились за доставленные неудобства.