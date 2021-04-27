РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. Жителя Балашихи обвиняют в причинении смерти по неосторожности, он, находясь за рулем, в ходе исполнения трюка наехал на своего двоюродного брата, который скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 25 апреля в микрорайоне Железнодорожный молодые люди осуществляли постановку трюка на автомобиле, фиксируя происходящее на видео и транслируя в прямом эфире в одной из соцсетей. В ходе исполнения трюка подозреваемый, управляя автомобилем ВАЗ совершил наезд на своего родственника. В результате смерть молодого человека наступила на месте происшествия от полученных повреждений.

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области 24-летний местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности своему 21-летнему двоюродному брату (часть 1 статья 109 УК РФ)», - сообщили в пресс-службе.

На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину мужчина признал в полном объеме.