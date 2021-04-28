РИАМО - 28 апр. В среду в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан при проведении майских и религиозных праздников в Подмосковье».

В мероприятии примут участие:

- начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Вячеславович Стрыгин;

- начальник отдела ДПСиСМ УГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Андрей Николаевич Матвеев.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.​