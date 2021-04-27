РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 апр. В связи с празднованием 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Щелкове временно перекроют ряд улиц, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С 6 по 9 мая будут ограничены парковка и движение транспорта на ряде улиц. Водителям необходимо заранее выбирать пути объезда.

6 мая с 09:00 до 12:00 будет перекрыта улица Гагарина (от ул. Ленина до ул. Супруна, дом 2Б), с 10:00 до 13:00 - улица Комарова (от ул. Центральной до пл. Ленина, дом 8), 1-й Советский переулок (от ул. Комарова до Пролетарского проспекта), Пролетарский проспект (от 1-го Советского переулка до ул. Малопролетарской).

7 мая с 19:00 до 23:00 запрещена стоянка автотранспорта на парковке по ул. Малопролетарской у мемориального комплекса «Аллея памяти».

9 мая с 07:00 до 12:00 перекроют ул. Гагарина (от ул. Ленина до ул. Супруна, дом 2Б), с 08:00 до 12:30 - ул. Комарова (от ул. Центральной до пл. Ленина, дом 8), с 09:30 до 12:30 - 1-й Советский переулок (от ул. Комарова до Пролетарского проспекта), с 11:00 до 12:00 - Пролетарский проспект (от пл. Ленина до ул. Малопролетарская), с 13:00 до 17:00 - ул. Парковую (от пл. Ленина до ул. Зубеева, от ул. Зубеева до ул. Иванова, от ул. Иванова до ул. Пушкина), с 14:30 до 16:30 - Пролетарский проспект (от 1-го Советского переулка до ул. Малопролетарской), с 14:30 до 16:00 - ул. Пушкина в районе Центрального дворца культуры.

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