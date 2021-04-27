РИАМО - 27 апр. Акция «Учим наизусть с актерами театров» стартовала в Москве, мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба департамента образования и науки столицы.

Принять участие в акции могут школьники и студенты, посещающие театральные студии в школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования. Ролики с выступлением учащихся после прохождения модерации опубликуют в «Московской электронной школе» и покажут на МособрТВ.

Так, до 23 мая нужно выбрать поэтическое произведение из школьной программы и выучить его наизусть. Записать свое выступление можно на профессиональную камеру или смартфон на фоне любимого места или достопримечательности города, в театральной студии или просто на улице. Ролик не должен превышать более 3 минут.

Исполнить любимое стихотворение можно одному, при желании – пригласить актера театра или студента театрального вуза для совместного прочтения произведения.

Видеоролик необходимо выложить на YouTube, а ссылку на него – разместить при регистрации на сайте городского методического центра в разделе «Конкурсы». Участники акции также могут опубликовать посты в социальных сетях с хештэгом #читаемвместесактером.

«Акция проводится в целях популяризации литературной классики, о которой никогда не нужно забывать, и формирования интереса к театральному искусству, которое совершенно точно полезно для любого московского школьника, потому что во многом определяет его успех в будущем», – отметил директор городского методического центра Андрей Зинин.

До 31 мая экспертное жюри, в составе которого – преподаватели и студенты театральных вузов столицы – определит лучших чтецов. Их имена станут известны 1 июня.

Акция «Учим наизусть с актерами театров» проводится впервые по инициативе участников Первого Московского педагогического форума. Ее цель – повышение интереса к чтению, изучению поэтических произведений школьниками, популяризация театрального искусства.

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