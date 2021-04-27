Нерабочие майские в 2021 году: кому придется работать и сколько за это заплатят

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Богородский городской округ

В

Волоколамский городской округ

Г

Городской округ ПодольскГородской округ КоломнаГородской округ БалашихаГородской округ Шатура

Д

Дмитровский городской округ

И

Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о.)Красноармейск (г.о.)

Л

Ленинский городской округ

М

Можайский городской округМосква

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПушкинский городской округ

Р

Рошаль (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

г

городской округ Лобнягородской округ Черноголовкагородской округ Звездный городок (ЗАТО)городской округ Люберцыгородской округ Молодежный (ЗАТО)городской округ Фрязиногородской округ Восход (ЗАТО)городской округ Дзержинскийгородской округ Воскресенскгородской округ Павловский Посадгородской округ Краснознаменск (ЗАТО)городской округ Мытищигородской округ Лотошиногородской округ Ступиногородской округ Электростальгородской округ Власиха (ЗАТО)городской округ Электрогорскгородской округ Домодедовогородской округ Егорьевскгородской округ Реутовгородской округ Пущиногородской округ Протвиногородской округ Химкигородской округ Луховицыгородской округ Клингородской округ Истрагородской округ Дубнагородской округ Серпуховгородской округ Долгопрудныйгородской округ Шаховскаягород Королёвгородской округ Котельникигородской округ Лосино-Петровскийгородской округ Каширагородской округ Солнечногорскгородской округ Серебряные Прудыгородской округ Бронницыгородской округ Жуковскийгородской округ Лыткариногородской округ Зарайскгородской округ Чеховгородской округ Красногорскгородской округ Щёлково
+5˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Нерабочие майские в 2021 году: кому придется работать и сколько за это заплатят
Шпаргалки

Нерабочие майские в 2021 году: кому придется работать и сколько за это заплатят

Об оплате нерабочих дней, переносе отпусков и других нюансах нового указа РИАМО рассказали эксперты‑кадровики и юристы.
© РИАМО,   Николай Корешков
1

Что такое нерабочие дни

© сайт мэра Москвы

Нерабочие дни с 4 по 7 мая установлены в России Указом президента РФ от 23.04.2021 № 242.

Как отмечают эксперты, это не праздничные дни, а именно нерабочие – особый режим, связанный с пандемией.

Он так и не был узаконен в полной мере, но еще в 2020 году появились разъяснения для работодателей. Поэтому в 2021 эксперты рекомендуют ориентироваться именно на них.

Прогноз погоды на майские праздники 2021: вернется ли в Москву тепло>>

2

На кого распространяется указ

© РИА Новости,   Илья Питалев

По словам кандидата юридических наук, руководителя юридического отдела группы компаний «Атлант» Семена Хисматулина, указ касается всех категорий работников, вне зависимости от того, как они работают – в офисе или удаленно.

При этом, согласно рекомендациям Минтруда от 23.06.2020 (п. 4), есть исключения из правила: так, указ не затрагивает работников непрерывно действующих организаций, которые реализуют товары первой необходимости, аптек, медицинских учреждений и т. п.

Организациям, не попавшим в список исключений, необходимо установить количество работников, необходимое для обеспечения функционирования предприятия.

Сезон речных прогулок: 10 маршрутов по Москве‑реке и круизов из столицы>>

3

Как должны оплачиваться нерабочие дни

© РИАМО,   Александр Манзюк

Как поясняет эксперт компании «Актион Кадры и HR» Юлия Шихалева, сотрудникам, которые будут продолжать трудиться с 4 по 7 мая, работу будут оплачивать в одинарном размере.

Дело в том, что нерабочие дни не относятся к выходным или праздничным дням, за которые положена двойная оплата труда (согласно п. 3 Рекомендаций Минтруда от 26.03.2020 и письму Роструда от 31.03.2020 № 990-ТЗ). Поэтому применение статьи 153 Трудового Кодекса РФ о повышенной оплате здесь неправомерно.  

Исключение – ситуация, когда в локальном нормативном акте компании прописано, что сотрудники в нерабочие дни должны получать повышенную оплату.

Бухгалтерия рассчитывает зарплату в соответствии с внутренним приказом о нерабочих днях. Сроки выплаты не переносятся.

Новый закон о дистанционной работе в России>>

4

Оплата для «окладных» и «сдельщиков»

  pixabay.com, StartupStoskPhotos

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос оплаты труда тех, кто работает на окладе, а также тех, кто получает деньги за выполненную по факту работу (сдельная оплата).

Если работник полностью на окладе, то за май он должен получить заработную плату в полном объеме.

«Сотрудники, которые работают на окладе, не потеряют в заработной плате из-за объявления этих дней нерабочими, но и не получат двойную оплату», – уточняет Юлия Шихалева.

Работникам, заключившим трудовой договор с комбинированной системой оплаты труда (оклад и сдельная) или только со сдельной, зарплата в части сдельной оплаты рассчитывается по методу, установленному в локальных нормативных актах организации.

В случае отсутствия такого регулирования, поясняет Семен Хисматулин, за этот период работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот период полностью (т.е. отработал норму рабочего времени при повременной оплате или выполнил норму труда при сдельной оплате). Работодатель в таком случае должен определить среднюю производительность работника за предыдущие периоды.

В случае невозможности обеспечить «сдельщиков» работой работодатель может объявить простой. Зарплата за дни простоя составляет не менее 2/3 от средней заработной платы работника.

«Если сотрудники вышли на работу, то получат зарплату, предусмотренную трудовым договором. Парадоксально, но если они не вышли в «нерабочие дни», то получат деньги в таком же размере. Если на работу не вышел «сдельщик», то получит оплату, рассчитанную по схеме выше», - резюмирует юрист.

«Друзья уволились, остались враги»: москвичи о возвращении на работу с удаленки>>

5

Что делать с отпуском

  pixabay.com

Многие россияне уже взяли отпуск между майскими праздниками. Что же делать, если теперь эти дни в любом случае объявлены нерабочими?

Нерабочие дни не продлевают отпуск, поясняет Юлия Шихалева. Это правило действует только в том случае, если отпуск выпадает на праздничные дни (ст. 112, 120 ТК РФ). Работник также не вправе исключать нерабочие майские дни из числа дней отпуска.

Так что сотрудник может только обратиться к работодателю с просьбой перенести отпуск на другие даты – для этого следует написать соответствующее заявление. Руководитель может согласиться перенести отпуск, но не обязан это делать. Если решение положительное, то кадровик составляет приказ, на основании которого вносит изменения в график отпусков.

Если сотруднику уже выплатили отпускные, то удержать их при переносе отпуска работодатель не вправе (ст. 137 ТК). Работодатель может попросить вернуть деньги, но, если сотрудник откажется, выплаченная сумма засчитывается в счет будущих выплат, добавил Семен Хисматулин.

Куда поехать на майские праздники 2021: 8 стран, где ждут российских туристов>>

6

Кого могут вызвать на работу

© РИА Новости,   Илья Питалев

Согласно пункту 2 указа № 242, работодателю разрешается определить количество работников, которые с 1 по 10 мая будут обеспечивать функционирование организаций.

По словам Юлии Шихалевой, фактически работодатель сам решает, кого отпустить отдыхать, а кого оставить на работе, поскольку, в отличие от прошлогодних указов, в документе не говорится о том, что работать могут только отдельные организации или определенные работники.

Чтобы определить количество сотрудников, которые будут работать с 4 по 7 мая, работодатель должен издать внутренний приказ о нерабочих днях и ознакомить с ним сотрудников.

Как снять зрительное напряжение при долгой работе за монитором>>

7

Могут ли уволить за прогул

© РИА Новости,   Илья Питалев

Только в том случае, если работник, заранее ознакомленный с приказом своей компании, не вышел на работу, следует потребовать от него объяснения, а решение об увольнении принимается с учетом этого объяснения, уточняет Хисматулин.

В любом случае не рекомендуется пропускать работу в майские: работодатель вправе принять решение о привлечении работника к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за прогул, предупреждает ведущий юрист «Европейской юридической службы» Ольга Широкова. В дальнейшем придется обращаться в суд для восстановления своих прав.

Что делать, если вас увольняют>>

8

Куда жаловаться, если вызвали на работу

© РИАМО,   Александр Манзюк

По словам Широковой, работник вправе обратиться в Трудовую инспекцию с жалобой о том, что у работодателя не было необходимости вызывать его на работу и –предположительно – такой вызов является неправомерным.

Дело в том, что соответствующий приказ должен быть обоснован. Например, нет никакой нужды требовать выйти на работу юриста розничного магазина: магазин сможет работать и без его непосредственного участия, а вот продавец выйти обязан, пояснил Семен Хисматулин.

Жалоба в Трудовой инспекции рассматривается в течение 30 дней.

Предлагают все подряд: почему москвичи не могут найти работу через центры занятости>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ОтпускМайские праздникиДень ТрудаДень ПобедыВыходные дниРабота
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё