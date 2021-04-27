Нерабочие майские в 2021 году: кому придется работать и сколько за это заплатят

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Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос оплаты труда тех, кто работает на окладе, а также тех, кто получает деньги за выполненную по факту работу (сдельная оплата).

Если работник полностью на окладе, то за май он должен получить заработную плату в полном объеме.

«Сотрудники, которые работают на окладе, не потеряют в заработной плате из-за объявления этих дней нерабочими, но и не получат двойную оплату», – уточняет Юлия Шихалева.

Работникам, заключившим трудовой договор с комбинированной системой оплаты труда (оклад и сдельная) или только со сдельной, зарплата в части сдельной оплаты рассчитывается по методу, установленному в локальных нормативных актах организации.

В случае отсутствия такого регулирования, поясняет Семен Хисматулин, за этот период работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот период полностью (т.е. отработал норму рабочего времени при повременной оплате или выполнил норму труда при сдельной оплате). Работодатель в таком случае должен определить среднюю производительность работника за предыдущие периоды.

В случае невозможности обеспечить «сдельщиков» работой работодатель может объявить простой. Зарплата за дни простоя составляет не менее 2/3 от средней заработной платы работника.

«Если сотрудники вышли на работу, то получат зарплату, предусмотренную трудовым договором. Парадоксально, но если они не вышли в «нерабочие дни», то получат деньги в таком же размере. Если на работу не вышел «сдельщик», то получит оплату, рассчитанную по схеме выше», - резюмирует юрист.

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