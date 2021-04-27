РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В подмосковном Подольске в СДК «Молодежный» прошел фестиваль «Робосессия», на котором воспитанники кружка «Робототехника» продемонстрировали приобретенные навыки и умения за учебный год, сообщается в группе СДК в соцсети «ВКонтакте».

Самые маленькие участники вместе с ребятами из средней группы представили свои инженерные проекты и наглядно показали, что могут делать их роботы.

Выпускники успешно сдали экзамен по подсчету перекрестков. Для этого тренер выдал им маршруты, а ребята запрограммировали на их проезд своих роботов. Все ребята серьезно отнеслись к поставленным задачам и подтвердили свои знания. Каждый получил сертификат о сдаче зачета.

От руководства СДК благодарственные письма вручили руководителям кружка Сергею Дудченко и Екатерине Сергеевой, а также основателю и куратору кружка, программисту Евгению Аристову.

После сдачи зачета устроили чаепитие с пиццей. Теперь занятия возобновят в сентябре.