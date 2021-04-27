РИАМО - 27 апр. Ветеринарные специалисты регионального Минсельхозпрода совершили порядка 600 выездов для проведения вакцинации животных против бешенства с начала 2021 года, сообщает пресс-служба областного министерства.
Министр напомнил, что за 2020 год порядка 200 ветеринаров выезжали на вакцинацию животных более 2 тыс. раз.
Воскресенский также отметил, что выездные бригады специалистов проводят вакцинацию животных против бешенства во всех населенных пунктах области, в том числе в садовых некоммерческих товариществах, дачных кооперативах и коттеджных поселках в соответствии с графиком.
Кроме того, распространяются информационные листовки о мерах профилактики бешенства.
Сделать бесплатную вакцинацию животных от бешенства можно в лечебно-профилактических учреждениях и ветклиниках в течение всего года.
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