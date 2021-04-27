Губернатор Московской области Андрей Воробьев 27 апреля выступил с ежегодным программным обращением. Главной темой стали перемены, которых ожидают жители региона. Воробьев подвел основные итоги работы и рассказал о планах развития в сферах экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, экологии и других. Подробнее о темах обращения губернатора Подмосковья к жителям – в материале РИАМО.

Рост качества жизни

Андрей Воробьев отметил, что население Подмосковья за шесть лет приросло почти на 500 тысяч жителей, и их ожидания необходимо оправдать.

«Мы все понимаем: одновременно с ростом количества жителей должно расти качество жизни каждого человека. <...> по этому показателю мы традиционно входим в лидирующую пятерку регионов страны», – сказал Воробьев.

Как заявил губернатор, нужно двигаться дальше: строить больше хороших дорог, сокращать пробки, благоустраивать парки, давать людям достойный заработок рядом с домом, а также «обеспечивать чуткость власти» – решать проблемы людей.

При этом развиваться должен каждый город области, подчеркнул Воробьев.

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Новая особая экономическая зона

В этом году в Подмосковье начнут создавать пятую по счету, крупнейшую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Максимиха» в Домодедове.

Губернатор также призвал глав округов подумать о том, как стимулировать малый бизнес. Сейчас его доля в Подмосковье составляет от 30% до 50% – это выше, чем в среднем по России и даже сравнимо с Европой.

По его словам, за год в области зарегистрировали 1,5 тысячи новых предприятий, что дало дополнительно 8 миллиардов рублей бюджету.

Меры поддержки сельского хозяйства

Еще одна мощная точка роста Подмосковья – сельское хозяйство. С 2013 года площадь сельхозземель, запущенных в оборот, выросла вдвое – с 645 тысяч до 1,1 миллиона гектаров. По словам главы региона, необходимо «увеличить отдачу с каждого гектара». Это возможно за счет использования высоких технологий и современной техники.

Как сообщил Воробьев, будут запущены специальные меры поддержки бизнеса для 10 отдаленных территорий Подмосковья, где традиционно развивается сельское хозяйство. В регионе уже действует программа налоговых льгот и предоставления земли по символической цене для тех предпринимателей, кто берет на работу местных жителей.

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Строительство новых дорог

Главный прорыв 2020 года в транспортной сфере – это запуск ЦКАД, самой большой скоростной кольцевой трассы в Европе. Последний участок ЦКАД планируют открыть в регионе этим летом.

По словам губернатора, в Подмосковье продолжится строительство и реконструкция дорог, в работе около 30 дорожных объектов. Среди основных – новая трасса Москва – Нижний Новгород – Казань, которую начнут строить уже в этом году по президентскому проекту. Также в планах – реконструкция Володарского и Каширского шоссе, проектирование Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходы Солнечногорска, Истры, Коломны, мост в Дмитрове. Кроме того, есть проект трассы ЮЛА (Новолыткаринское шоссе), которая обойдет столицу с юга и юго-востока.

Также Воробьев отметил, что уже идет строительство Мытищинской хорды – дублера МКАД, соединяющего Дмитровку и Ярославку. В проработке – дублер Егорьевского шоссе, который интегрируют с ЦКАД.

Массовая вакцинация

В области здравоохранении Андрей Воробьев назвал пять ключевых приоритетов: скорая помощь, первичное звено – поликлиники, новый подход к хроническим больным, детское здравоохранение, а также своевременная диспансеризация и вакцинация.

Он отметил особую важность массовой вакцинации от коронавируса. Это позволит сократить число госпитализаций и не повторять печальный опыт других стран, где сейчас вновь наблюдается рост заболеваемости.

«Следующая важная задача – массовая вакцинация. <...> Мы видим, что вакцинация идет тогда, когда врач приходит в офис или на предприятие, отвечает на волнующие людей вопросы. Сегодня я отдельно хотел обратится ко всем руководителям предприятий – эту работу также провести», – сказал Воробьев.

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Мотивация для врачей скорых

Губернатор также сообщил, что в 2021 году закуплено 167 машин скорой помощи, но дефицит бригад врачей сохраняется. Он поручил разработать систему мотивации для привлечения медицинских кадров.

«Сейчас ежедневно на линии работает 590 бригад, но нужно больше – порядка 750. Поэтому прошу блок здравоохранения предложить дополнительную систему мотивации для медиков, которые готовы трудиться на этом сложном участке», – сказал Воробьев.

Кроме того, с лета текущего года все вызовы скорой помощи переведут на IP-телефонию, что исключит возможность пропуска звонков.

Строительство больниц и открытие спецкабинетов

В Московской области продолжается строительство крупных медцентров. Так, в мае 2021 году начнется работа над ультрасовременной областной детской больницей в Красногорске, в которой смогут принимать пациентов из других регионов и лечить по 28 профилям.

Также до конца текущего года откроется четыре новых поликлиники – в Красногорске и Подольске, две уже открылись в Мытищах и Химках. Кроме того, начнут строить поликлиники в Домодедове, Коломне, Реутове и Раменском, больничный комплекс в Хотькове.

Воробьев также остановился на том, как сделать получение медпомощи комфортнее. В крупных городах Подмосковья уже открыто 50 спецкабинетов врачей-кардиологов, которые сопровождают пациентов с хроническими заболеваниями сердца – такие кабинеты должны появиться во всех округах. Кроме того, сокращены сроки обработки анализов и записи к врачам.

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Открытие школ и мини-детсадов

В Подмосковье каждый год прибавляется по 60 тысяч юных школьников и детсадовцев, поэтому в регионе активно продолжают увеличивать число мест в садах и школах. В частности, в 2021 году откроют 27 мини-детсадов на 3 тысячи мест.

Также в 2021 году в Подмосковье планируется открыть 34 общеобразовательные школы, а всего до 2024 года – около 100 новых школ. При этом уже в 2021 году число «красных» школ, где есть проблемы с обучением, сократят до 20.

Также губернатор поставил амбициозную задачу по решению проблемы сиротства: сократить число детских домов в Подмосковье до одного через три года.

«Пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня их восемь, а через три года должен остаться один», – заявил Воробьев.

Реновация и закрытие проблемы дольщиков

Как сообщил губернатор, в 2021 году в Московской области будет запущена масштабная программа реновации жилья, которая позволит жителям старого фонда переехать в новые комфортные квартиры.

«Огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях. В таких ветхих домах жить в XXI веке непозволительно. Программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное», – уточнил Воробьев.

Что касается обеспечения жильем обманутых дольщиков, то эту программу власти Подмосковья планируют закрыть в 2023 году. Если в начале программы в регионе было 107 тысяч обманутых дольщиков, то до конца года останется всего 20 тысяч человек.

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Кешбэк за оплату ЖКХ

Еще одна полезная новинка, которая запускается в Подмосковье с 1 мая 2021 года, – программа «Коммунальный бонус». Она позволит добросовестным жильцам получать кешбэк.

«Если платишь вовремя и онлайн, то получаешь бонусы – скидки на оплату услуг ЖКХ, покупки в магазинах», – сказал Воробьев.

Он поручил помочь жителям старшего поколения разобраться с этой программой через МФЦ и клубы «Активное долголетие».

Создание «парков в лесу»

Одна из интересных новых программ благоустройства, объявленная губернатором – «Парки в лесу», в рамках которой уже в 2021 году появится девять новых парков в лесопарковых зонах. А за пять лет планируется создать 50 таких парков с учетом мнений жителей.

«Что будет внутри? Пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, зоны барбекю, спортивные площадки и организация лыжни зимой. Все, для того, чтобы с пользой и приятно проводить время», – пояснил Воробьев.

Кроме того, в этом году начнется благоустройство общественных зон в Истре и Красноармейске, пешеходной зоны в Гжели (Раменский горокруг), возле озера Бельское в Бронницах. Также стартует масштабное обновление Звенигорода к 870-летию, которое отметят в 2022 году, и благоустройство в Верее.

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Контроль вывоза строительного мусора

Губернатор подчеркнул, что в тройке важнейших задач региона – экология. Проведенная работа в этой области доказала, что программа «Чистое Подмосковье» – не мечта.

Он напомнил, что все свалки ТБО в Подмосковье закрыты. Теперь стоит задача их рекультивировать. В регионе уже работают 10 современных комплексов переработки отходов (КПО).

В этом году в Подмосковье наведут порядок и с вывозом строительного мусора: к лету создадут первые 15 комплексов по переработке стройотходов, а с 1 июля 2021 года запустят систему видеофиксации вывоза такого мусора. Мусоровозы-нарушители без электронных талонов будут изыматься.

Программа «100 прудов и озер»

Кроме того, в Подмосковье запускается программа очистки водоемов. В ходе голосования на «Доброделе» уже выбрано 22 пруда.

«Мы начинаем новую программу – «100 прудов и озер» – на ближайшие три года. Перечень их должны определить, конечно, сами жители», – сказал Воробьев.

Также в этом году в области втрое увеличат число датчиков экомониторинга воздуха.