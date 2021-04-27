РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В подмосковном Подольске в праздник Пасхи для льготных категорий граждан организуют бесплатную перевозку к храмам и городским кладбищам, сообщается на сайте администрации округа.

В православный праздник Пасхи, 2 мая, для ветеранов, пенсионеров и других льготных категорий населения округа МАП №5 города Подольска, филиал АО «Мострансавто» организует бесплатную перевозку пассажиров к городским кладбищам и храмам по девяти маршрутам.

С 01:00 до 04:00 по маршруту «Троицкий собор – Кутузово» – три автобуса; «Кладбище «Красная горка» (церковь) – площадь Юбилейная» – один автобус.

С 07:00 до 15:00 «станция «Подольск» – кладбище «Красная горка (церковь)» — пять автобусов; «станция «Подольск» – город Москва, кладбище «Товарищево» – шесть автобусов; «площадь «Юбилейная» – город Москва, кладбище «Товарищево» – два автобуса; «Кутузово – поселок Южный – кладбище «Красная горка (церковь)» – пять автобусов.

Также в это время будут ходить восемь автобусов по маршруту «площадь «Юбилейная» – кладбище «Красная горка» (церковь)»; два – «микрорайон Климовск (микрорайон Дубки) – деревня Сергеевка (Климовское городское кладбище).

Доставлять жителей деревни Федюково на Яковлевское кладбище будут транспортом ООО «Глобал» с 10:00 и с 11:00 с площади у храма Андрея Первозванного.