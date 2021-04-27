РИАМО - 27 апр. Дополнительную систему мотивации медицинских работников службы скорой помощи могут внедрить в Подмосковье уже в текущем году, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение подготовить дополнительную систему мотивации сотрудников скорой помощи. В настоящее время на линии ежедневно работают 590 бригад, однако это число необходимо довести до 750.

«Что касается кадров - это первостепенная задача. <...> Андрей Юрьевич дал поручение проработать систему мотивации. Важно, чтобы люди понимали, что их работу ценят. Поэтому мы обязательно продумаем систему мотивации. И, надеюсь, что в этом году ее одобрим и запустим в работу», - сказала Стригункова.

Она добавила, что власти наращивают темпы привлечения фельдшеров и медсестер для работы в Подмосковье.

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