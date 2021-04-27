РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 апр. В подмосковных Котельниках 2 мая пройдет праздник, посвященный Пасхе, сообщается на сайте администрации округа.

Казанский храм при поддержке администрации Котельников приглашает принять участие в празднике, посвященном Светлому Христову Воскресению.Он состоится послеПасхальной божественной литургии, которая начнется в 9:00.

В рамках праздника состоится выступление воспитанников воскресной школы «Лучик», творческих коллективов «Время» и «Рассвет» МАУК КК «Котельники». Также пройдет музыкальная программа от воспитанников детской школы искусств им. Андреева.

С 13:00 будет колокольный звон. Для жителей округа пройдет чаепитие, будут угощать пирогами и кашей из походной кухни.