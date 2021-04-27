РИАМО - 27 апр. Из-за ухудшения погоды на территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» был введен режим повышенной готовности, в работе электросетей есть небольшие неполадки, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Подмосковье в ряде районов прошел сильный снегопад, местами образовался снежный покров.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики вводят режим повышенной готовности», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

При данном режиме на дежурство привлекаются 218 бригад. Компания располагает 764 единицами спецтехники, среди которых 68 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 14 МВт.

Работа оборудования подстанций находится под постоянным контролем, также проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий. ​Энергетические компании информационно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра. ​

Круглые сутки для граждан работает «Светлая линия»:​ 8-800-700-40-70​.

Об отключениях электричества, а также повреждениях энергетические объектов можно сообщить по телефону контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

По всем аварийным отключениям нужно звонить в единую диспетчерскую службу муниципалитета, в котором проживает гражданин.