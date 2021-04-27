РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. На территории подмосковного Подольска в текущем году снесут семь ветхих и аварийных строений, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на незаконные постройки на улице Московской. Он отметил, что здесь находятся гаражи. Администрация округа рассмотрела обращение и провела осмотр. Установлено, что территория не относится к муниципальной собственности, в связи с чем обращение было направлено собственнику территории для принятия мер. Составлен акт осмотра.

В текущем году на выделенные бюджетные ассигнования запланирован снос трех ветхих многоквартирных домов, двух аварийных объектов, водонапорной башни на улице Почтовой у дома 25 и заброшенной постройки в поселке Железнодорожный.

На территории округа действует порядок выявления объектов самовольного строительства и принятия мер по сносу или приведению в соответствие с установленными требованиями. Снос осуществляется комитетом по строительству и архитектуре администрации с учетом бюджетных ассигнований, по результатам проведения аукциона в электронной форме.

Работы по сносу гаражей на Московской улице будут проведены с учетом возможности выделения бюджетных средств в 2021-2022 годах.